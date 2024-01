Sotto il Piano Mattei niente Meglio parlare di Sinner

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Cosa rimane il giorno dopo del fantomaticocon annessa conferenza stampa e tante foto e editoriali entusiasti?, poco o. Finirà come altre decine di iniziative che nell’ordine avrebbero dovuto fermare l’immigrazione, mettere in campo la Tunisia, extratassare le banche, risolvere i problemi di criminalità organizzata nelle zone periferiche e aumentare gli stipendi. Il giorno dopo la presentazione del cosiddettosappiamo che i 5,5 miliardi declamati dalla premier semplicemente non ci sono Giorgia Meloni è l’ufficio stampa di punta di un governo che eccelle nella veste di cerimoniere, un ufficio stampa costosissimo, una pro loco nazionale perfetta per confezionare i comunicati stampa e meritarsi le prime pagine dei giornali. Il giorno dopo la ...