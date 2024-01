Sorpreso con la droga a Scampia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariatonel transitare nei pressi di uno stabile di via Ghisleri, hanno notato un giovane che, dopo aver ricevuto del denaro, ha ceduto qualcosa ad alcune persone; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente. I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 52 capsule contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 32 grammi, 44 involucri con circa 39 grammi di eroina e 971 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per questi motivi, il 18enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.