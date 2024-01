Soppy ‘cambia’ prestito | via dal Torino | va in seconda serie tedesca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non saranno ultime ore di mercato particolarmente movimentate per l’Atalanta, visto che resta alta la possibilità che la rosa resti la stessa anche dopo il gong del mercato, fissato per giovedì (1 febbraio) alle 20. Intanto, però, chi si muove è Brandon: l’esterno francese ha trascorso i primi sei mesi di stagione inal, senza però riuscire a convincere. Dopo soltanto cinque presenze (due da titolare), qualche problema fisco e tante esclusioni, i granata hanno deciso di cedere il ventunenne, preso inin estate con diritto di riscatto fissato a 6,9 milioni di euro. La prossima destinazione disarà lo Schalke 04: l’ex Udinese andrà in Germania a giocare in, dove milita la squadra di Gelsenkirchen, al momento in piena ...