“Sono Lewis Hamilton | vuoi entrare nel mio fan club per 1 500 dollari?” | sventata truffa in Brasile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)online inai danni di una tifosa di, la signora Valdemira Aparecida, che si è vista recapitare un messaggio vocale con la voce del campione britannico di F1, salvo poi scoprire di essere vittima di un raggiro. Come riporta Metropoles, noto quotidiano dello stato di San Paolo, i malviventi hanno usato l’intelligenza artificiale per riprodurre la voce del sette volte campione con McLaren e Mercedes, per poi arrivare a chiedere dei soldi alla fan. La brasiliana aveva risposto pensando che l’account dal quale aveva ricevuto il messaggio appartenesse realmente ad, in più come prova aveva ricevuto il messaggio audio con la voce del pilota. A quel punto, è scattata la, perché il “finto” chiedeva alla signora di ...