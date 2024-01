Sondaggi GF 31 Gennaio | chi sarà il meno amato

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, idel 312024: svelato il nome del concorrentedal pubblico del reality show di Alfonso Signorini! I DatiGF DEL 312024: STEFANO MIELE A RISCHIO ELIMINAZIONE PER LA DIRETTA DEL 12 FEBBRAIO- Manca semprealla trentaquattresima puntata del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di fan, in cui è previsto l’ingresso di un nuovo concorrente e l’esito del televoto che decreterà il primo candidato ...

Il Grande Fratello 17 prosegue con la trentatreesima puntata, in onda lunedì 29 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel corso ... (velvetmag)

Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza, Kirby. Il presidente Usa vicinissimo a Trump per un appuntamento elettorale ...Gennaio è stato straordinario per l'Inter: la squadra di Simone Inzaghi ha alzato al cielo la sua ottava Supercoppa Italiana. Il primo mese dell'anno ha visto i nerazzurri vincere tutte le cinque gare ...Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 30 gennaio 2024, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.