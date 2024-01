Sommer | l’Inter si gode la qualità Esperienza e numeri in campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Yannè pronto a sfidare la Juventus e lo fa con deidalla sua. Il portiere del, con una Supercoppa Italiana in bacheca, torna ine avrà davanti a sé la Juventus di Massimiliano Allegri. AMORE – Luci a San Siro in vista di Inter-Juventus, derby d’Italia in programma domenica sera al Meazza. I bianconeri, la vera candidata a poter vincere lo scudetto insieme ai nerazzurri. Yannsi presenta a San Siro conda urlo e la consapevolezza di non aver mai fatto rimpiangere André Onana dopo la sua partenza in estate. Arrivato in sordina e con qualche parolina di troppo, il portiere austriaco è stato bravo a giocarsi le sue chance alla perfezione e a entrare sin dalle prime gare nel cuore dei tifosi.– Il suo arrivo, insieme a quello ...