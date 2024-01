Società | Vigne | “Morti 40 milioni di civili dopo il 1945”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Ad oggi, purtroppo, ci troviamo in una situazione in cuiilsiamo arrivati a 40diche hanno perso la vita”. Con queste dichiarazioni, Michele, presidente nazionale dell’Anvcg, è intervenuto in occasione dell’evento che anticipa la giornata Nazionale delle vittimedelle guerre e dei conflitti nel mondo, dove l’Associazione