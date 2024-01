“Sit-in ipocrita” e “Pd bellicista”, Schlein risponde a Conte: “Con M5s continuiamo a lavorare, ma esigiamo anche il rispetto” (Di mercoledì 31 gennaio 2024) Lei continua a definirsi “zen” e assicura di “non aver perso la calma”, ma dopo la doppia critica arrivata da Giuseppe Conte – prima con il no al sit-in sulla Rai definito ipocrita, poi “i capelli dritti” per un Pd diventato a suo dire “bellicista” – Elly Schlein ha deciso di replicare. “La gente ci chiede di costruire un’alternativa a questo governo di destra. Se qualcuno pensa di attaccare o insultare il Pd anziché il Governo sta sbagliando strada”, ha detto la segretaria Pd alla presentazione del nuovo libro di Alessandro Zan. La leader dei democratici si dice intenzionata a bloccare al più presto il ‘fuoco amico’ che arriva dal potenziale alleato. Intanto perché “dare l’idea che non ci sia un’alternativa significa fare un grandissimo favore a Giorgia Meloni”. Dall’altro lato Schlein deve ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 gennaio 2024) Lei continua a definirsi “zen” e assicura di “non aver perso la calma”, ma dopo la doppia critica arrivata da Giuseppe– prima con il no al sit-in sulla Rai definito, poi “i capelli dritti” per un Pd diventato a suo dire “” – Ellyha deciso di replicare. “La gente ci chiede di costruire un’alternativa a questo governo di destra. Se qualcuno pensa di attaccare o insultare il Pd anziché il Governo sta sbagliando strada”, ha detto la segretaria Pd alla presentazione del nuovo libro di Alessandro Zan. La leader dei democratici si dice intenzionata a bloccare al più presto il ‘fuoco amico’ che arriva dal potenziale alleato. Intanto perché “dare l’idea che non ci sia un’alternativa significa fare un grandissimo favore a Giorgia Meloni”. Dall’altro latodeve ...

