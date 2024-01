Sismabonus | attestano demolizione di immobile inesistente | sequestrati profitti illeciti per 800mila euro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Santa Maria Capua Vetere. In data 31 gennaio 2024, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su conforme richiesta di questa Procura, per la somma complessiva di circa 800 mila, avente ad oggetto iderivanti dall’indebita compensazione di crediti di imposta maturati per effetto di interventi antisismici fittizi, sfruttando i benefici fiscali previsti dalla normativa del c.d. “”, per gli edifici oggetto di intervento di ristrutturazione previae successiva ricostruzione. Secondo quanto già emerso ad ottobre 2023 dalle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di ...