Sinner | “Vedrò Sanremo dal divano” Montecarlo e il fisco? “Vivo lì da quando avevo 18 anni…”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “I social non mi piacciono perché non è quella la verità, vedi certe cose…”. Non ha peli sulla lingua, a dispetto della popolarità straordinaria dovuta anche al web, il tennista Jannik, reduce dalla vittoria degli Australian Open. Nell’incontro con la stampa a Roma,– al termine del suo tour nella Capitale che ieri lo ha portato anche a Palazzo Chigi dalla Meloni – ha subito un vero e proprio “interrogatorio” dai giornalisti. Anche sui suoi gusti e sul suo tempo libero. “Guardo serie Tv, sto guardando in Australia ‘Animal Kingdom, ma qui in Italia non si vede. Se leggo libri? Vado a momenti, ci sono momenti in cui leggo tanto e altri in cui leggo poco, mi porto sempre un libro dietro”, ha aggiunto. L’anatema disui social e lo slalom sulla residenza a“Social? ...