Sinner ' The Winner' dice no a Sanremo | Penso solo a lavorare

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) AGI - Sapete perchéThe(cosi' ormai lo hanno ribattezzato i suoi fan, 'carota boys' compresi) è il tennista più forte del mondo, indipendentemente dall'attuale posizione in classifica che lo vede ancora misteriosamente al quarto posto? E sapete perché resterà il n.1 del mondo per tanti tanti anni? Perché ha quelle caratteristiche rare che distinguono il campione assoluto: talento infinito, capacità di sacrificio senza limiti, voglia di migliorarsi costante. Inoltre è uno stakanovista, uno che pensaal lavoro ed è un monomaniaco: per lui esisteil tennis. Nella sua prima conferenza italiana dopo la vittoria dello storico slam australiano, nella nuova sede Fitp a via della Camilluccia a Roma, un cantiere ancora aperto, Jannikimpressiona per maturità e sicurezza. La ...