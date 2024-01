Sinner “Sognavo di vincere uno Slam | non andrò a Sanremo”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il mio sogno è sempre statouno, ora che ce l'ho fatta stiamo lavorando per sentire di nuovo quella sensazione. Adesso voglio tornare in campo e lavorare, perchè è questo che mi ha portato a fare quello che ho fatto. Proviamo a fare piccoli passi in avanti, l'obiettivo è quello lì”. Sono queste le parole di Jannik, fresco vincitore degli Australian Open, durante la conferenza stampa celebrativa della sua impresa a Roma. “Sono contento di condividere le emozioni con tutti voi, ma abbiamo tanti tornei durante l'anno e tante possibilità di fare bene, così come di fare male. Dobbiamo essere pronti. Sono felice di questo traguardo per me e per il mio team, si sente il calore della gente e mi piace, ma sono lo stesso ragazzo di due settimane fa”, aggiunge il campione altoatesino. Che ne approfitta per ...