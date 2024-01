Sinner si sottrae alla sagra paesana del made in Italy | lui di Sanremo se ne frega

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Era ancora disteso sul mateco di Melbourne, fumante. Lollobrigida, il ministro, guardava in tv, e non vedeva il campione degli Australian Open, ma un pezzo di carne rossa. Una bistecca italiana come la chianina, per nulla sintetica, da rivendersi al sangue il prima possibile al banco delin. “L’Italia che ci piace”, avrebbe tradotto in claim la presidente Meloni.aveva appena stretto la mano di Medvedev, alzato il trofeo, ringraziato lo scibile umano e infine i benedetti genitori da Nobel che in infanzia se l’erano cagati il giusto, che Sanremo era già andato a prenderselo. Non aveva ancora chiamato mamma, ma il giornalismo italiano era passato oltre: bello lo Slam, sì la storia bla bla bla… ma che fai, ci vai a Sanremo? Le priorità, perdinci. Ora: voi dovete immaginarvi i giornalisti stranieri ...