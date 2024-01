Sinner si allena in albergo | poi shooting al Colosseo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (askanews) – Non c’è riposo per Jannikche, in attesa della conferenza stampa di oggi assieme al presidente della Federtennis Binaghi e dell’incontro di domani al Quirinale, ha postato un video sul proprio profilo Instagram, probabilmente girato nell’che lo ospita a Roma. Si vedeche corre sul tapis roulant. Poi c’è una foto che lo ritrae impegnato con la corda elastica. La didascalia è eloquente: “Torno al lavoro prima di una giornata impegnativa a Roma”. Unica concessione ai follower è la colonna sonora che accompagna il video “Good morning” di Kanye West.à avrà domani sera un volo privato verso Nizza in preparazione verso l’ATP 500 di Rotterdam, in programma dal 12 al 18 febbraio. L’azzurro sarà successivamente impegnato nei Masters 1000 di Indian Wells (6-17 marzo) e ...