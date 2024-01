Sinner | “Sanremo? Non andrò | devo allenarmi A Montecarlo mi sento a casa | ci sono tanti tennisti con cui posso giocare”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Jannik, in conferenza stampa alla sede della FITP, ha escluso di partecipare al Festival di: “Faccio il tifo da, è un evento bello ma adessotornare ad. Sarò a lavorare, è quello che mi piace fare, non”., fresco vincitore agli Australian Open, ha risposto anche sulla propria residenza: “Spostarla in Italia? Ami, cicon cui”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

