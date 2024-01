Sinner risponde alle polemiche sulla residenza a Montecarlo | “Lì mi sento a casa | mi alleno con tanti giocatori”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Jannikha vinto gli Australian Open 2024, cominciando nel migliore dei modi la stagione e regalando all’Italia un traguardo storico. Il movimento maschile del tennis azzurro non vinceva infatti uno Slam in singolare da quasi 48 anni (l’ultimo successo risaliva al Roland Garros 1976 di Adriano Panatta), mentre a Melbourne nessuno si era mai spinto così avanti. Il 22enne altoatesino, grande protagonista anche negli ultimi mesi dell’anno scorso con due titoli 500, la finaleATP Finals di Torino ed il clamoroso trionfo in Coppa Davis a Malaga con la squadra capitanata da Filippo Volandri, ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa a Roma nella nuova sede della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel)ndodomande dei media nazionali. Jannik ad un certo punto è stato interpellato sull’annosa ...