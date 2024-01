Sinner | “Non vado a Sanremo | faccio il tifo da casa”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) – Janniknon andrà al Festival di2024, caso chiuso. Il 22enne azzurro, vincitore degli Australian Open domenica scorsa, declina l’invito di Amadeus. “ilda. E’ un evento bello ma sto due giorni. Guardo in avanti, quando dovrei andare asarò già a lavorare, non ci andrò”, dicenel suo incontro con la stampa a Roma. Sui media, oltre alla celebrazione per l’impresa sportiva con la conquista del primo Slam in carriera, è tornata sotto i riflettori la decisione del tennista di risiedere a Montecarlo, con conseguente ‘dibattito’ sul fatto che l’altoatesino non paghi le tasse in Italia.spiega la decisione di scegliere il Principato come base: “Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco: la cosa più bella di Monaco è che ci sono tanti giocatori con cui ti puoi allenare, strutture perfette, diverse palestre, campi buoni, mi sento a, sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato senza problemi”, dice. Il trionfo a Melbourne segna una svolta nella carriera e nelle ambizioni? “Sono contento di condividere tante emozioni con tutti voi ma non c’è solo un torneo, ce ne sono tanti. Abbiamo tante possibilità di fare bene, ma anche di fare male. Dobbiamo essere pronti ma contenti di questa situazione, questo traguardo è importante per me e il mio team”, dice. “Si sente il calore della gente, mi piace ma come ragazzo sono come due settimane fa, semplice e normale”, aggiunge prima di concentrarsi sul futuro. “Sarà molto importante la programmazione, abbiamo fatto molto bene lo scorso anno, il fisico ora è abbastanza buono ma so che devo migliorare quella parte lì, la forza ma anche la resistenza. Tanto lavoro in palestra. Posso servire un po’ meglio, fare un po’ tutto meglio ma ho lavorato bene sullo step mentale che abbiamo fatto su come affrontare certe partite e certi momenti ma c’è ancora lavoro da fare”, aggiunge. L'articolo proviene da Italia Sera.