Sinner | “Non vado a Sanremo | faccio il tifo da casa”

15.55 Jannik Sinner , in conferenza stampa a Roma, annuncia che non andrà a Sanremo . "Faccio il tifo da casa per il Festival. E' un evento bello,ma ... ()

Roma, 31 gen. (askanews) – “La prendo abbastanza tranquillamente”: non è cambiato nulla per Jannik Sinner perché la vittoria agli Australian Open, primo italiano della storia sul cemento di Melbourne, ...La conferenza ufficiale dell'azzurro vincitore del primo Slam dell'anno. Al fianco di Jannik anche Binaghi, presidente federale ...Jannik Sinner non sarà a Sanremo 2024. Il super tennista italiano ha deciso di non rispondere all’invito di Amadeus e ha spiegato il motivo. Farà il tifo da casa. Questa la decisione di Jannik Sinner ...