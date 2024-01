Sinner non va a Sanremo “Faccio il tifo da casa”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) ROMA Janniknon parteciperà al Festival di. Lo ha annunciato lui stesso nella conferenza stampa in corso nella nuova sede della Federazione italiana tennis e padel, al Foro Italico: «Farò ilperda, quando dovrei andare sarò già a lavorare che è quello che mi piace fare». Nonostante gli inviti ricevuti da Amadeus in video e il suggerimento della premier Giorgia Meloni, il campione dell’Australian Open manterrà il suo intendimento, che aveva fatto trasparire con una battuta subito dopo la vittoria a Melbourne. “Non sono bravo a cantare né a ballare, se dipendesse da me non andrei”, aveva spiegato, ma quelle parole facevano pensare che non dipendesse soltanto da lui. E infatti si era subito scatenata l’ondata delle richieste, alla quale si è opposto solo il presidente ...

