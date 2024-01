Sinner | “Non ho segreti | solo cultura del lavoro Paure? Perché dovrei averne | gioco a tennis”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

"Una mia qualità? Ladel, non ci sono. Non so quanto lavorano gli altri ma essere professionali è fondamentale. Mi sveglio al mattino e la prima cosa che penso è allenarmi. Non ho paura, non so di cosa, nella mia testa è sempre una partita ditranquillo e con la voglia di vincere, se il mio avversario è più bravo gli do la mano e torno ad allenarmi. Le olimpiadi saranno un momento chiave per la mia crescita, speriamo che l'Italia porti a casa più medaglie possibili". Sono le parole di Jannik, in conferenza stampa a Roma, dopo il trionfo agli Australian Open.