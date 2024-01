Sinner | “Non andrò al Festival di Sanremo”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "E' un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l'Australia e quando dovrei andare a, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo nonal". Jannikha confermato che non sarà presente alla kermesse musicale al via la prossima settimana durante la conferenza stampa a Roma. “Farò il tifo da casa” ha concluso il tennista numero uno in Italia.

Quindi io non sono voluto andare a Sesto per questa ragione, è un momento difficile". Lo dice Jannik Sinner spiegando il perché non sia tornato a casa per festeggiare gli Australian Open vinti. Il ...Il campione degli Australian Open delude Amadeus e accontenta Binaghi, che ieri aveva detto: «Sarei deluso se andasse, lui è diverso» ...«È un evento bello ma guardo avanti. Non c’è un solo torneo. C’è possibilità di far bene ma anche di far male». Jannik Sinner in conferenza con il presidente della Federtennis Angelo Binaghi. Stai div ...