Sinner in conferenza stampa | “Devo continuare a migliorare” Poi l’annuncio su Sanremo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dopo l’incontro con il premier Meloni e in attesa di quello con il presidente Mattarella, Jannikha parlato ina Roma. Continuano i festeggiamenti in Italia di Jannik. L’altoatesino, dopo l’incontro di ieri con il premier Meloni e in attesa di quello di domani al Quirinale insieme agli altri ragazzi della Coppa Davis, ha parlato innella sede della Federtennis. Si tratta delle prime dichiarazioni ufficiali nel nostro Paese dopo il successo agli Australian Open. Jannikindopo il successo agli Australian Open – Notizie.com – © Ansa“Sono felice, ma non c’è solo un torneo – queste le prime parole di Jannik in, ...