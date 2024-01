Sinner ha le idee chiare | “Niente Sanremo | la festa é finita Devo lavorare più di prima”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tre giorni dopo aver conquistato il primo titolo Slam della carriera, battendo in rimonta il russo Daniil Medvedev 6-3 al quinto nella finale degli Australian Open 2024, Jannikha parlato oggi in conferenza stampa a Roma nella nuova sede della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) rispondendo alle tante domande dei giornalisti sulla sua impresa trionfale a Melbourne. Su come stia vivendo questa ondata d’entusiasmo, l’azzurro risponde così: “Molto tranquillamente, contento di quanto abbiamo fatto e di poter condividere le emozioni con tutti voi. Ma non c’è solo un torneo. Ci sono tante possibilità di far bene e anche di far male. Dobbiamo essere contenti di essere in questa situazione perché è un traguardo importante per me e il mio team, sicuramente si sente il calore della gente. Ma nell’altro senso sono lo stesso ragazzo semplice di due settimane fa“. Sul ...