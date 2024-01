Sinner guastafeste | ha scelto il momento sbagliato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), il video in cui rivela l’aneddoto sulla prima telefonata post-vittoria ha lasciato tutti di stucco: da non credere. Immaginiamo che facciano chissà che. Che festeggino fino all’alba e oltre come se non ci fosse un domani. La verità, invece, è che dopo una vittoria così non si hanno più forze. Neppure un briciolo. Men che meno dopo 4 ore di gioco ad altissimi livelli e dopo una rimonta nella quale nessuno, ad un certo punto, credeva più. O forse sì, solo che non volevamo ammetterlo per scaramanzia. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itCi spiace smentirci, ma la prima notte da campione di Janniknon è stata affatto rock’n’roll come in tanti, senz’altro, l’avranno immaginata. Non lo sarebbe stata neanche se avesse giocato al mattino, figuriamoci di sera. Perché l’altoatesino, nuovo re di Melbourne, non è il classico ...