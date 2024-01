Sinner | Franco Fava scrive a Cazzullo | «Alle Olimpiadi il Coni convochi solo chi paga le tasse in Italia»

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)su: «Ilchile»., mezzofondistano degli anni Settanta nonché storico collaboratore del Corriere dello Sport,al Corriere della Sera – alla rubrica delle lettere di Aldo– sul casoe residenza fiscale a Montecarlo. Caro Aldo, la sua riserva circa la scelta didi eleggere a Montecarlo la residenza fiscale, mi fa riflettere su come la morale nello sport, tanto più se si è grandi campioni, a volte possa stridere con il senso civico. Da ex atleta olimpico sono sempre ...

Altrimenti mi dice lei perché ad esempio il poliziotto Tamberi dovrebbe pagare l’Irpef sui 150.000 euro e passa del premio Coni per l’oro (ci auguriamo) e Sinner nemmeno un centesimo Franco Fava Caro ...Dall’altro lato, l’australiano Darren Cahill, classe 1965, ha avuto una carriera di successo sia come giocatore, con una posizione massima di 22ª nel ranking ATP, che come allenatore, contribuendo al ...Morto all'età di 79 anni, Franco Tozzi, fratello del noto cantautore Umberto Tozzi, che per commemorare suo fratello scrive sui social : «Ringrazio dal profondo del cuore ...