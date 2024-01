Sinner è in Italia | ha visto Meloni a Palazzo Chigi con abbraccio Giovedì sarà da Mattarella Applausi a Fiumicino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il ritorno del campione. Jannikè tornato oggi in, a tre giorni dalla sua prima vittoria in uno Slam. Con il trionfo agli Australian Open il 2001 è entrato di prepotenza...

L'uomo sulla bocca di tutti è lui, Jannik Sinner , il tennista azzurro che a 22 anni ha vinto in Australia il suo primo Slam. Il campione altoatesino ... (iltempo)

“L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l’esempio che hai dato, ... (ilfattoquotidiano)

La visita altamente riservata di Jannik Sinner a Palazzo Chigi si è conclusa in circa mezz'ora, durante la quale è stato accolto dalla presidente ... (panorama)

(wn24)-Redazione – Tra il 2023 e il 2024, Jannik Sinner l’uomo sportivo del momento( ha vinto la Coppa Davis con la Nazionale italiana ed ora singolarmente gli Australian Open ndr) ha conquistato un ...Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, è stato ricevuto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, all’indomani del suo ritorno in Italia da Melbourne.ROMA Rientrare in Italia in piena Sinnermania all’antidivo Jannik trionfatore degli Australian Open deve fare più effetto del pesante fuso orario di Melbourne. Eppure il ragazzo con i capelli rossi si ...