Sinner dice no a Sanremo | “Mi devo allenare”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) E’ un campione fuori e dentro il campo. Lo ha dimostrato al mondo con il suo sorriso pulito e l’umiltà con lo contraddistingue. Si ritrova a 22 anni con un titolo Slam e il mondo ai propri piedi. Con i massimi onori dalle più alte cariche dello Stato: ieri il premier Giorgia Meloni e domani il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tutto questo succede a Jannik, quarto nella classifica Atp, talento limpido che ha emozionato tutti con il successo storico agli Australian Open. Il presidente del Consiglio ha rotto subito il ghiaccio quando lo ha accolto: «Potrei essere tua mamma – il primo commento scherzoso – sei stato grandissimo». Il campione azzurro è arrivato alle 16 a Palazzo Chigi sfruttando un’entrata secondaria e da lì si è preso di nuovo la scena come aveva fatto in Australia: «Ti volevo far rivedere una cosa le parole del premier perché a quel ...