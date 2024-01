Sinner dice no a Sanremo Amadeus | «Se non vieni capirò»

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Janniklo ha spiegato anche alla premier Meloni nella chiacchierata: «Mi devo allenare», in serata il nuovo video dial TG1: «C’è qualcuno che ti sconsiglia di venire ma noi faremo sempre il tifo per te»

La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic passerà alla storia non solo perché per la prima volta un tennista italiano arriva in finale agli ... (iltempo)

Il bis è toccato ad Alzo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, che ha ricordato come Sinner, dal 2019, abbia residenza fiscale a Montecarlo, dove paga meno tasse. Non sminuisce il talento, ...Qui comanda Amadeus, altro che Mattarella. Dirige Beppe Vessicchio. Non riusciamo ad accettare che Sinner è un campione internazionale ...Benvenuti a Sinnerlandia, il luogo dove la professionalità del neo-campione Slam prevale su qualsiasi tentazione del paese dei balocchi Sinner dice alla Meloni che non andrà a Sanremo: «devo allenarmi ...