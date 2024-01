Sinner | conferenza stampa a Roma | “Non andrò a Sanremo | devo allenarmi Farò il tifo da casa”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Jannikintenutasi presso la nuova sede della federazione a: “Sono lo stesso ragazzo che ero due settimane fa, ora sarà molto importante la programmazione come già facemmo lo scorso anno, so chemigliorare forza e resistenza quindi faremo tanto lavoro in palestra. Posso servire meglio, posso far tutto meglio ma lo step importante era quello mentale, su come affrontare certe partite”. Amadeus l’ha invitato a: “ilper lui da, è un evento bello ma ora guardo in avanti, sarò già al lavoro, quello che mi piace fare, quando ci sarà il Festival. Il mio lavoro è gestire i miei impegni. Mi piace giocare al computer, a volte, altre mi piace mangiare da solo in camera, sono un ragazzo di ...