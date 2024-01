Sinistra in lutto | smontate le sentenze politiche della Apostolico

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non deve essere semplice continuare a prendere batoste, eppure per lala tragedia va avanti da diverso tempo. Anche il fronte Iolandasi sta sgretolando, la toga rossa paladina dei migranti e pronta a tutto per opporsi al governo guidato da Giorgia Meloni e ai suoi interventi per fermare il business clandestino. Già recentemente è caduta l’accusa di dossieraggio sul video che riprendeva il giudice a una manifestazione pro-migranti nell’agosto del 2018 e ovviamente nessuno ha chiesto scusa a Matteo Salvini e alla Lega per le pesanti illazioni. Ma ora c’è di più: il PgCassazione ha sconfessato gli interventisul decreto Cutro. E per i compagni diventa sempre più complicato difenderla. Secondo quanto riportato dal CorriereSera, per la ...

Ester Mieli di FdI parla di antisemitismo e attacca il Pd che in risposta chiede le dimissioni: scontro tra maggioranza e opposizioni ...Il Comune pugliese ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali ...Si tratta, tuttavia, di numeri al ribasso rispetto all’anno precedente: nel 2022, infatti, i sinistri ...Emanuele Fiano, ex parlamentare Pd, oggi presidente dell’associazione Sinistra per Israele, in mezzo alla guerra e in un periodo di lutto per Israele, come vive quest’anno il Giorno della Memoria «È ...