Sindrome di Down | storia di una mamma felice di non aver fatto i test prenatali

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ha saputo che la sua bambina aveva ladimentre la teneva tra le braccia, e non è stata costretta a una scelta difficile. Oggi che Emma ha 18 anni, Martina si interroga su come bilanciare fiducia e timori e su come garantire a sua figlia una vita autonoma quando lei non ci sarà più

A dieci anni da ' Lo zaino di Emma', Martina Fuga torna a raccontare il rapporto con sua figlia, affetta dalla sindrome di Down, ormai non più bambina ma arrivata a diciott'anni, nel nuovo libro ...dopo essere stata abbandonata in ospedale alla nascita perché affetta dalla sindrome di Down. “La mia vita, dopo Alba, è cambiata come quella di qualsiasi uomo che all’improvviso diventa padre: è più ...“Siamo fatti di-versi perché siamo poesia”. Questo il titolo dello spettacolo teatrale di Guido Marangoni che la diocesi di Novara propone in occasione della 46ª Giornata nazionale per la vita. Verrà ...