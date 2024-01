Sindaco Sala | “Ragioniamo se fare di tutto per far rimanere Inter e Milan a Milano”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In occasione della commissione consiliare a Palazzo Marino, in cui sarà presentato il progetto per la ristrutturazione di San Siro dello studio Arco Associati, ildio Beppeha detto la sua sull’impianto: “Ci sono molti motivi di buonsenso che ci dicono che ristrutturare San siro è l’opzione. Al momento è solo uno studio, ma presenta elementi di novità. Inoltre secondo i progettisti sarà possibilei lavori senza chiudere lo stadio“. Infine, il primo cittadino ha concluso: “Ovviamente noni nulla per oppormi a ipotesi su nuovi stadi in Comuni che non sianoo, tuttavia non è da escludere che si possa ragionare sedio meno per farle squadre ao“. SportFace.