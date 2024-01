Siligo Sassari | assalto a furgone portavalori | ferito un vigilante

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – Rapina a unprima delle 8, nel Sassarese sulla strada statale 131 ‘Carlo Felice’ all’altezza del bivio per, all’altezza dell’Eurospin. Secondo le prime informazioni, sono stati sparati alcuni colpi d’arma da fuoco, che hannouna una gamba. Altre quattro persone, coinvolte in un tamponamento, sono state soccorse dal 118. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco daper spegnere due veicoli dati alle fiamme. I malviventi hanno aperto il fuoco ferendo una una gamba e hanno dato alle fiamme un mezzo. Si sono dati alla fuga inseguiti dai carabinieri della Compagnia di Bonorva. La statale è bloccata in entrambe le ...

