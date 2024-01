Sicilia | sconto di 200 euro sulla Tari per chi adotta un randagio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un progetto che mira a farre i randagi e che aiuta anche il comune a risparmiare. È quanto è stato stabilito in una cittadina in, dove verrà applicato unodi 200a tutti coloro che decideranno di accogliere in famiglia un nuovo amico quattro zampe. Un progetto pensato per ottenere diversi vantaggi e che vedrà i cittadini di Misterbianco agevolati nel pagamento delle tasse e i cagnolini trovare una casa dove vivere accolti con amore e cura. Il consiglio comunale ha dato il suo voto favorevole nei confronti della misura che prevede altri bonus. Il comuneno che incentiva l’adozione dei randagi C’è un comune inche incentiva all’adozione dei randagi: è quello di Misterbianco in provincia di Catania, ...