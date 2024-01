Si schianta un altro caccia | cos' è successo all' F-16 Usa precipitato in Corea

Tempo di lettura: < 1 minuto Fugge a bordo di un’ auto rubata e si schianta contro un altro veicolo guidato da una donna. E’ accaduto a Volla, in ... (anteprima24)

Un inseguimento tra Carabinieri e un 27enne , che non si era fermato all’alt , è terminato in un incidente tra Volla e Casoria. Il giovane, durante ... (teleclubitalia)

Non sono ancora da chiarire le cause che hanno portato allo s contro tra un mezzo pesante ed un bus sul quale stavano viaggiando gli studenti di due ... (caffeinamagazine)

L'incidente lungo la strada statale 336, all'uscita di Buscate nord Un ragazzo di 22 anni è morto e uno di 19 è in gravissime condizioni, dopo che ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 Dopo la vittoria in 3 set su Rublev l’uragano Sinner si abbatte anche su Djokovic, spazzato via dal tennista ... (dayitalianews)

Tragico incidente intorno alle 5 di questa mattina a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo nelle Marche. Stando a quanto si apprende, ... (thesocialpost)

Drammatico incidente nel nord-ovest del Messico, su una strada nei pressi di Elota, una località turistica amata dai canadesi e dagli americani. Diciannove persone sono morte e altre ...(Adnkronos) - Due giovani sono morti e uno è rimasto ferito in un incidente a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. L'auto a bordo della quale viaggiavano è finita contro un pilastro di cemento. S ...Una festa di compleanno che avrebbe dovuto essere un momento di gioia e festa si è trasformata in tragedia nella notte scorsa a Rosarno, nel Reggino. Due giovani di 23 anni, un ragazzo e ...