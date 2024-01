Si masturba in pubblico davanti a due ragazze in provincia di Latina | ripreso in un video

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 Stavano facendo una passeggiata in spiaggia dueventenni diquando, loro malgrado, hanno assistito ad una scena della quale avrebbero volentieri fatto a meno passando vicino ad un maniaco che siva. L’episodio ieri, nel primo pomeriggio del 30 gennaio, nella zona di Capoportiere. Le due giovani stavano approfittando della giornata di sole per fare due passi sulla sabbia quando proprio all’altezza di una scaletta un uomo dall’apparente età di cinquant’anni si abbassato i pantaloni e ha iniziato arsi, fino a denudarsi completamente. Le, dopo un primo momento di choc, hanno deciso di prendere la situazione in mano afferrando i propri smartphone ed immortalando l’uomo nel suo atto osceno. Una volta raccolte le prove si sono ...

