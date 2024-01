Si incendia l’auto ma scende subito | salvo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un’auto è andata completamente distrutta nel tardo pomeriggio di lunedì, sulla Senese, nel comune di Civitella Paganico. Il conducente ha fatto appena in tempo a fermarsi nella corsia di emergenza ere. Poi ha chiamato i soccorsi perchèè stata completamente distrutta dalle fiamme che si sono sprigionate dall’abitacolo del mezzo senza un apparente motivo. Sul posto una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto. I pompieri hanno spento il veicolo, riuscendo anche ad evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione a bordo della carreggiata che in quel punto è particolarmente fitta. Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, la Polizia stradale per la regolazione del traffico e personale Anas. Non ci sono stati feriti.