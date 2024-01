Shrinkflation | prezzi più alti ma confezioni ridotte Dal bagnoschiuma alla birra | ecco i prodotti colpiti

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La spesa al supermercato è diventata un campo minato per il consumatore attento:che si restringono, mache rimangono fermi o addirittura salgono. Non bastavano i rincari post-pandemia a pesare sul portafogli, ora siamo entrati nell'era della, un fenomeno subdolo e crescente che sta trasformando il modo in cui acquistiamo. Segui su affaritaliani.it

Dal caffè ai biscotti, dalle bevande in bottiglia alle patatine: sono sempre di più le categorie degli alimenti che subiscono il fenomeno della «shrinkflation», letteralmente «sgrammatura». Ecco come ...Contro la shrinkflation questi supemercati avevano affisso dei cartelli, ma Unilever li trascina in tribunale.Shrinkflation: come si nasconde l’aumento dei prezzi con dieci patatine in meno nel sacchetto Fra i prodotti segnalati dai supermercati Intermarché figuravano anche Knorr, Findus, Carte d’Or e Magnum.