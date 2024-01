Sh?gun | esplode la violenza nel nuovo trailer della serie ambientata nel Giappone feudale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Lafarà il suo debutto su FX e Hulu il 27 febbraio FX ha diffuso in streaming une violentissimodi Sh?gun,che sfrutta l'affascinante ambientazione dele che debutterà in streaming il 27 febbraio prossimo. Cosa racconta Shogun? Composta da 10 episodi, lainnell'anno 1600, all'alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Hiroyuki Sanada, anche produttore esecutivo, interpreta il ruolo di "Lord Yoshii Toranaga" che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il …