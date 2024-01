Sgarbi | la sfiducia slitta al 15 Febbraio Silvestri M5s | “La maggioranza rinvia e scappa Vicenda grave | ne va della credibilità del Paese”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La riunione dei capigruppo alla Camera dei deputati ha deciso di farre la mozione di revoca per il sottosegretario alla Cultura, Vittorioal 15. Giorno in cui è atteso l’esito dell’istruttoria Antitrust. Per Francesco, capogruppo M5s, la“usa la forza dei numeri per non esprimersi ma perre da un giudizio politico. E lo fa con una scusa banale, quella di aspettare il giudizio dell’Antitrust, ma la nostra mozione diè composta di più parti, fra cui quella del decoro delle istituzioni. C’è un giudizio politico – continua– che crediamo questo Parlamento debba poter esprimere ma laaspetta, ...