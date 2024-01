“Sfollati in tenda e allagati | ormai sento di non provare più niente” Il diario di Aya Ashour da Rafah

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Scrivo questoalle tre di notte del 26 gennaio. Sto dormendo sul mio letto nellacon la mia famiglia, ci piove dentro e l’acqua ci bagna. Sfoglio il mio album di foto e ripercorro i momenti passati della mia vita prima del 7 ottobre. La mia festa di laurea, i miei amici, i miei compleanni. La mia stanza, casa nostra, e per l’ennesima volta mi ricordo che sono sfollata qui in unanell’estremo sud di, e che miproprio come qualsiasi sfollato che ha dovuto lasciare casa sua costretto dalle armi e dal terrorismo sionista. Gliquino notizie su una possibile tregua e mi chiedono le ultime notizie, perché io esco ogni giorno per lavorare con le organizzazioni internazionali. In realtà io non so quali siano gli ultimi sviluppi. ...