Sfollata da maggio a casa del genero dopo le frane | compie 100 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Forlì, 31 gennaio 2024 – I due sindaci di Galeata e Modigliana Francesca Pondini e Jader Dardi hanno festeggiato lunedì 29 gennaio i 100di Imelda Zaccarini di Modigliana che, dascorso, vive a San Zeno (Galeata) nell’abitazione dela causa dell’alluvione che ha distrutto la strada d’accesso alla suasulle colline di Modigliana in via del Lago 13. Francesca Pondini e Jader Dardi hanno festeggiato lunedì 29 gennaio i 100di Imelda Zaccarini di Modigliana che, dascorso, vive a San Zeno L’accesso è stato ripristinato, come ha confermato il sindaco Dardi, ma in attesa della sistemazione definitiva e della sua messa in sicurezza, Imelda si è trasferita dalFiorenzo e da sua figlia Silvia. Per l’occasione sono arrivati a ...