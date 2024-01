Sette spettacoli in due serate con la Libera Accademia del Teatro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Saggi di una notte di mezzo inverno” è la nuova rassegna in programma alPietro Aretino Una maratona teatrale conin due. “Saggi di una notte di mezzo inverno” è la nuova rassegna delladelche sarà messa in scena alPietro Aretino e che permetterà agli allievi-attori dei corsi avanzati di tornare a vivere le emozioni del palcoscenico attraverso un incalzante programma di rappresentazioni originali. L’appuntamento, fissato per sabato 3 e domenica 4 febbraio, nasce dalla volontà della storica scuola aretina di dar vita a una nuova occasione di condivisione con la cittadinanza del percorso artistico vissuto nei primi mesi di corsi attraverso un variegato cartellone che spazierà tra commedie ...

Arezzo, 31 gennaio 2024 – Una maratona teatrale con sette spettacoli in due serate. "Saggi di una notte di mezzo inverno" è la nuova rassegna della Libera Accademia del Teatro che sarà messa in scena ...