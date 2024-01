“Sessualità e affettività” | genitori a confronto all’oratorio di Gandino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024). Venerdì 2 febbraio alle 20.30di, l’Unità Pastorale di, Barzizza e Cirano organizza il secondo del ciclo di incontri, dedicati ai, incentrati sui temi forti che l’attualità pone in evidenza rispetto all’educazione di ragazzi e adolescenti. L’iniziativa rientra nell’ambito della Settimana di San Giovanni Bosco e ruota attorno al tema “Vorrei fuggire. Ma resto vicino a mio figlio”. “La nostra Equipe Educativa – sottolinea don Manuel Valentini, responsabile della pastorale giovanile in Val– vuole offrire alle famiglie strumenti adeguati per affrontare i problemi, evitando di “fuggire” dal proprio ruolo primario. Nel primo incontro abbiamo dedicato un focus alla resilienza dei ragazzi, al variare dello scenario educativo nel quale ...