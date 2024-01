Servizio di My China Story | tour dei vlogger stranieri alla scoperta dell' Asse centrale di Pechino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 /PRNewswire/non sorprende i numerosisolo per la sua rapida modernizzazione attuale, ma ne risveglia l'interesse anche per l'aspetto storico. Di recente, alcuniinternazionali hanno pubblicato nuovi video in cui parlanodi, una linea che si snoda da nord a sud passando per il centro di, hanno fattoper ammirare gli edifici storici che si trovano lungo quest'e hanno illustrato nei loro video le loro conoscenze in merito. Jack, unamericano, si è recato al museo di architettura antica di(il tempio di Xiannongtan), un sito storico ...