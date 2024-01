Serie D Modic è tornato | Adesso sto bene»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mihaelin campo dopo un periodo fuori a causa degli infortuni. Dopo una prima parte di stagione importante il mediano del Follonica Gavorrano ha patito qualche problema fisico. Una settantina di minuti contro l’Aquila Montevarchi, in una trasferta difficile dove i biancorossoblù hanno ottenuto un punto che consolida il secondo posto. Per il numero 10 minerario una buona gara che arriva anche per cercare la forma migliore. Gli infortunisembrano alle spalle ecerca un po’ di continuità per dare il suo contributo al cammino del Follonica Gavorrano. "Con il modulo iniziale, ovvero il 4-3-1-2 – racconta – il mister mi schierava in posizione di trequartista, mi sono trovato anche abbastanza. Poi ho saltato alcune partite per un infortunio. Poi mi sono ripreso, ma dopo ...