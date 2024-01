Serie d femminile L’Ariete Pallavolo Prato non ce la fa | il big match se lo aggiudica la Cerretese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il bigè della. Nella gara di recupero della quinta giornata del campionato diD regionalela giovane Arieteallenata da Andrea Picchi cede per 1-3 alla diretta concorrente Ca.Ma. Una sconfitta amara soprattutto per come è maturata.ha approcciato bene la sfida dominando per almeno un set e mezzo la sfida. Poi, però, è stata brava la squadra ospite a trovare le giuste contromisure al servizio pratese, alle giocate al centro tra Ricci e Mattei e agli attacchi di Torri e Oliverio. Ribaltando così una sfida che sembrava decisamente orientata verso. Dopo avere vinto il primo set 25-16cede la seconda frazione 19-25. Al ritorno in campo non riesce a cambiare ...