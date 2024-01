Serie B | Moutassime del Sudtirol ruba l’auto al compagno e scappa dalla Polizia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Episodio incredibile nel campionato diB. Il calciatore Amney, attaccante esterno del, è stato allontanato dal club dopo una spiacevole situazione fuori dal campo. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il 19enne italiano di origini marocchine hato, con la complicità di due amici, un’auto a undi squadra. Il furto è avvenuto in viale Druso a Bolzano e il calciatore si è reso protagonista di un inseguimento con lanel centro della città. Il calciatore era senza patente, è stato denunciato e allontanatosquadra di calcio. E’ un classe 2004 della Primavera e protagonista anche nel campionato diB con due presenze. L'articolo CalcioWeb.

Clamoroso quanto accaduto in casa Sudtirol. Stando a quanto riporta il TGR RAI Alto Adige il club biancorosso ha allontanato il giovane centrocampista della Primavera, Amney Moutassime, per aver ...CALCIO - Moutassime giocava nella primavera del club biancorosso ed ha disputato alcune partita in prima squadra: secondo quanto riferito dal Tgr Bolzano tuttav ...Ruba l’auto a un compagno di squadra e diventa il protagonista di un inseguimento con la polizia a oltre 100 chilometri orari nel centro di Bolzano. Amney Moutassime, calciatore 19enne di origini maro ...