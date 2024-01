SERIE A1 FEMMINILE Il Geas sorride Sconfitte amare per il Sanga e la Brixia Brescia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È stato vittorioso solo ilSesto San Giovanni nell’ultimo turno diA1con il 70-66 ottenuto contro Ragusa che ha permesso all’Allianz anche di rosicchiare 2 punti a Campobasso quarta in classifica. Le rossonere hanno avuto bisogno di un tempo supplementare per avere ragione delle siciliane con un’altra super prestazione di Moore da 24 punti (9/12 da 2). "Una gran bella vittoria - racconta la coach Cinzia Zanotti - Ragusa è davvero un’ottima squadra pertanto portarla a casa in questo modo è stato fondamentale per noi. Adesso abbiamo San Martino, che è una squadra temibile e ci farà la guerra per batterci, perciò dobbiamo dare tutto prima del break che precederà le Final Four di Coppa Italia". Chi non farà la Coppa Italia invece sarannoMilano e...