Serie A Elite Il Viadana capolista ha preso il largo Ora Rovigo è più lontano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il Rugbysi è confermatosolitario in, grazie alla vittoria per 40-31 sul Mogliano Veneto Rugby. La partita, tenutasi sabato 27 gennaio 2024 allo Stadio "Maurizio Quaggia", è stata un duro confronto, con i padroni di casa che hanno lottato fino all’ultimo minuto nonostante l’inferiorità numerica a causa del cartellino giallo a Sauze. Il match si è concluso con una meta decisiva di Bronzini nell’ultimo minuto. Questo successo permette adi distanziarsi in classifica, dato che ilha conquistato solo quattro punti nella vittoria di misura contro il Colorno, lasciando i mantovani da soli in testa.ha invece segnato sei mete contro le tre di Mogliano. Marcatori sono stati Dal Zilio, Ciardullo, Luccardi (due mete), ...

